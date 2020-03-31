Машина за 3 млн гривен была куплена за день до карантина.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал совпадением покупку нового автомобиля во время эпидемии коронавирусной болезни в Украине.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Я давно планировал сменить автомобиль, но, к сожалению, сегодня живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи и, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с этими событиями в нашей стране", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что не пользуется ведомственными машинами и не имеет государственной охраны.

"Я честный человек", - заявил Ермак.

Напомним, что 20 марта 2020 года Андрей Ермак задекларировал Mercedes Benz модели S350d 4MATIC 2019 года выпуска стоимостью 2,973 млн гривен.

Машина была куплена 11 марта, за день до начала карантина.