Монобольшинству в Раде не хватает голосов для принятия решений в 70% случаев, - КИУ

В течение марта "Слуга народа" лишь семь раз смогла собрать необходимые 226 голосов "за".

В течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства в Верховной Раде - депутаты партии "Слуга народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов "за".

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

Всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за семь из них проголосовали 226 и более "слуг народа". Таким образом депутаты монобольшинства фактически провалили голосование 70% последних решений парламента.

К примеру, за Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали лишь 179 "слуг", за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов - 187, за назначение Максима Степанова Министром здравоохранения - 195, за так называемый "антиколомойский" закон - 198, за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения - 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов - 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики - 217, за закон об открытии рынка земли - 206.

Обеспечить 226 голосов от "слуг народа" только во время голосований за отставку правительства Алексея Гончарука и увольнения членов Кабмина (240 и 242 "за"), назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирования нового состава правительства (242 и 228 "за"), назначение Андрея Тарана министром обороны (239 "за") и назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 "за").

"В состав фракции «Слуга народа» входит 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинство. Однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество человек. В течение марта «Слуга народа» лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 «за». И, если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения, и без помощи от других фракции эти решения просто не было бы приняты", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Верховная Рада девятого созыва начала работу в четверг, 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа".

12 сентября 2019 года в Раде девятого созыва впервые не хватило голосов для принятия решения - монобольшинство не собралось после обеденного перерыва. Тогда депутаты отказались сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог.