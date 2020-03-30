Верховная Рада назначила министром финансов Сергея Марченко.

За его назначение на третьем внеочередном заседании в понедельник проголосовали 256 народных депутатов. Это произошло со второй попытки, на первом внеочередном заседании ему не хватило трех голосов для назначения.

Сергей Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.

Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики, и принимал активное участие в разработке и продвижении реформ по этим направлениям.

В частности, с 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины. Участвовал в разработке Бюджетного кодекса Украины, принятого в 2014 году и где была введена реформа фискальной децентрализации. Координировал написание пакета законопроектов по изменению системы финансирования и автономизации учреждений здравоохранения.

27 мая 2016 года назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

В августе 2018 года был назначен на должность заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко. В мае 2019 года после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского Марченко был уволен.

Напомним, что Марченко сменил на должности министра Игоря Уманского, который занимал ее меньше одного месяца.