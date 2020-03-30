Депутаты разрешили Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца года

Верховная Рада поддержала за основу и в целом правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих".

За принятие законопроекта №3254 за основу проголосовали 300 нардепов, передают "Українські новини".

Документом предлагается внести изменения в закон о госбюджете и разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлить до 31 декабря 2020 года срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Также Минобороны намерено обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин отказа от предоставления услуг победителем конкурса. Срок действия договора 2019 года закончился 21 марта 2020 года.

Напомним, 26 марта Минобороны заявило, что проблемы с питанием в армии были кратковременными и возникли после отказа компании, выигравшей торги на организацию питания для небоевых частей, от подписания договора.

Сообщалось, что Минобороны хочет решить сложившуюся проблему путем продления договоров с действующими поставщиками. В помощи от местных властей армия пока что не нуждается.

Переход на новую систему питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему питания по каталогу переведут 100% личного состава.