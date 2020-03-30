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Рада отменила пленарные заседания до конца карантина и разрешила комитетам собираться онлайн

Депутаты продолжат работу в режиме внеочередных заседаний.

Рада отменила пленарные заседания до конца карантина и разрешила комитетам собираться онлайн
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник внесла изменения в свой календарный план, согласно которому пленарных заседаний не будет до конца карантина.

Об этом говорится в проекте постановления №3278, за который проголосовали 320 народных депутатов.

В течение этого времени депутаты должны работать в комитетах, депутатских комиссиях и группах.

Чтобы сократить риск заражения, парламент также предусмотрел возможность проведения заседаний комитетов в режиме онлайн. Для этого большинство членов комитета должны лично направить письмо с согласием на адрес главы комитета. 

Соответствующий законопроект №3277 поддержали 319 депутатов.

Напомним, что последний раз депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме еще 6 марта. После этого состоялось уже четыре внеочередных заседаний: два 17 марта и два 30 марта.

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