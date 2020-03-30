Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
ГлавнаяПолитика

"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле

Тимошенко грозит обратиться в Конституционный суд.

"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле
Фото: скрин трансляции

Партия «Батькивщина» не будет голосовать за закон о продаже земли. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

«Закон о распродаже земли, который сейчас хотят протянуть, легализует преступный сговор за спиной украинского народа. В итоге этот документ все равно позволяет иностранным банкам спекулировать украинской землей, а крупным корпорациям - ее скупать. И это в то время, когда вопрос продовольственной безопасности становится условием выживания всех народов мира. Это прямо противоречит стратегии, которую сейчас диктуют новые условия жизни человечества», - отметила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, принятие законопроекта в то время, когда из-за карантина люди не могут выйти на защиту собственных интересов, является "циничным мошенничеством".

«Сегодня мы видим, что все страны могут полагаться только на свои ресурсы и свои возможности при такой большой беды. Продукты питания сейчас становятся особой ценностью в глобальном мире. Но именно в это время, вместо того, чтобы эффективно организовать свой аграрный комплекс, власть протягивает закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Если только под прикрытием эпидемии они совершат эту аферу, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также