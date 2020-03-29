Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады - Арахамия

На втором заседании могут рассмотреть законопроекты о банках и рынке земли

Верховная Рада может собраться 30 марта на два внеочередных заседания подряд.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания лидеров фракций и руководства парламента.

"У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии", - сказал Арахамия.

По его словам, на втором внеочередном пленарном заседании Рада может рассмотреть законопроекты о банках и продаже земли. Поскольку фракции пока не достигли консенсуса по поводу этих законопроектов, то обсуждение продолжится завтра на Совещательном совете глав фракций в 11:00.

Внеочередное заседание Рады запланировано на 14:00.

Напомним, ЕС и "Голос" заявили, что поддержат законопроект о банках, но с рынком земли пока не определились.