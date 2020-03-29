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Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"

Проект стартует с понедельника, 6 апреля.

Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабный проект для дистанционного обучения школьников "Всеукраинская школа онлайн".

В обнародованном 29 марта видеобращении глава государства сообщил, что проект стартует с понедельника, 6 апреля.

"В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки излагается 11 предметов", - сказал он.

Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и YouTube. Также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые, как отметил президент, "с радостью присоединились к этой важной миссии".

"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А потому - остаемся дома. Учимся дома", - призвал украинцев глава государства.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

До 24апреля в Украине объявлены карантин и чрезвычайная ситуация.

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