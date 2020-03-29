Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оказалась на перепутье и ее будущее сейчас зависит от завтрашнего решения Верховной Рады.

"Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет две дороги. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере по меньше 10 млрд долларов США. Это необходимо для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сказал он в видеообращении в воскресенье.

По его словам, Офис президент и Кабинет министров сделали все возможное, чтобы открыть для Украины первый путь.

"Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь - за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно кто есть кто. Общество поймет, слуги народа вы или приспешники чужих интересов. Поймите свою ответственность, поймите возможные последствия для каждого из вас, выберите завтра правильный путь. Вас избрал народ Украины, теперь ваша очередь избрать народ Украины", - сказал президент.