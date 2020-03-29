"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
Последний диагноз
Последний диагноз
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
ГлавнаяПолитика

Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины

"Вас избрал народ Украины, теперь ваша очередь избрать народ Украины".

Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оказалась на перепутье и ее будущее сейчас зависит от завтрашнего решения Верховной Рады.

"Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет две дороги. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере по меньше 10 млрд долларов США. Это необходимо для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сказал он в видеообращении в воскресенье.

По его словам, Офис президент и Кабинет министров сделали все возможное, чтобы открыть для Украины первый путь.

"Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь - за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно кто есть кто. Общество поймет, слуги народа вы или приспешники чужих интересов. Поймите свою ответственность, поймите возможные последствия для каждого из вас, выберите завтра правильный путь. Вас избрал народ Украины, теперь ваша очередь избрать народ Украины", - сказал президент.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также