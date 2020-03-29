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Кабмин предлагает Раде сократить финансирование НОТУ с 1,7 млрд до 1,2 млрд гривен

Финансирование Госагентства по вопросам кино "удалось сохранить" на 60%.

Кабмин предлагает Раде сократить финансирование НОТУ с 1,7 млрд до 1,2 млрд гривен
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на 478 млн гривен с 1,711 млрд до 1,233 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в социальной сети Facebook.

В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование НОТУ в размере 1,711 млрд гривен, однако предложенные изменения предусматривают сумму в размере 1,233 млрд гривен.

При этом Шмыгаль написал, что, по его мнению, такие изменения не должны быть существенно ощутимыми.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена... В этом году уже отменены "Евровидение" и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Суспільного", - заявил он.

Также премьер написал, что правительство пересмотрело финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты.

"Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены", - написал он.

Также премьер-министр заявил, что готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов.

По данным LB.ua, Кабмин подготовил обновленные поправки в госбюджет с ростом дефицита в три раза.

В частности, до конца года предлагается наполовину урезать зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений (тем, кто получает больше 10 минимальных зарплат).

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Источник: "Українські новини"
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