Ермак решил обратиться в СБУ и ГБР из-за публикации нардепом Леросом видео с его братом

Глава Офиса президента Андрей Ермак решил обратиться в Службу безопасности и Украины и Государственное бюро расследований из-за публикации нардепом Гео Леросом видео с его братом.

Об этом говорится в заявлении Ермака в ответ на пост Лероса с видеозаписями, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

Денис Ермак. Кадр с видеозаписи скрытой камерой

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - заявил Ермак.

По его мнению, этой публикацией Лерос перешел "красные линии", "за которыми начинается моральная деградация личности".

"Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общую цель, с которой партия «слуги народа» шла на выборы - сделать Украину лучше. Бог тебе судья. Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии Слуга Народу среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - написал Ермак.

Напомним, что Гео Лерос стал депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа" на выборах 2019 года.

В марте 2020 года Лерос вместе с несколькими десятками других депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" раскритиковал подход Андрея Ермака к мирному урегулированию на Донбассе.

Через неделю после этого он был уволен с должности советника президента Владимира Зеленского.