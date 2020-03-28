В офисе партии "Европейская солидарность" начали собирать продуктовые наборы для людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, многодетных семей, которым из-за карантина советуют сидеть дома.

Как сообщает пресс-служба партии, продукты закуплены за деньги Фонда Порошенко. В набор входят сахар, мука, крупны, подсолнечное масло, печенье Roshen, другие продукты длительного хранения, сгущенка, парацетамол.

Фото: eurosolidarity.org

"Открытый офис партии «Европейская Солидарность» на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой собираются пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости, для того, чтобы поддержать себя или своих близких. В этих пакетах продукты, которые в первую очередь нужны для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, энергетический баланс", - сообщил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Кроме Забродского, упаковкой продуктов занимались народный депутат София Федина, бывшая первая леди Марина Порошенко, активисты связанных с партией общественных организаций "Справа громад" и "Солидарная молодежь".

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

В общей сложности они сформировали три тысячи коробок с продуктами.

"Мы все видим, что пандемия коронавируса охватила весь мир. Украина - не исключение, и сегодня уже стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин. Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации Фонд Порошенко решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оснащения в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи", - отметила Марина Порошенко.

Фонд Порошенко также профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляци легких для Киевской больницы скорой помощи; передал комплекты реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя (мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы); профинансировал покупку аппарата ИВЛ в 8-ю городскую больницу Львова. В ближайшее время средства фонда также должны быть восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больнице и больнице в Николаеве.