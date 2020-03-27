Фонд Порошенко передал оборудование районной больнице Тернопольской области, где зафиксирована вспышка коронавируса

Комплекты реанимационного оборудование от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы.

«Фонд Порошенко» передал реанимационное оборудование Монастырисской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области. Среди медицинского оборудования - монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы, сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

«Спасибо за такую помощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, что дозировка введения медикаментов больным, как отсос, что также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софию Федыну и всех, кто присоединился», - подчеркнул районный хирург Василий Ференц.

Председатель фракции «Европейская Солидарность» в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монастырисский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области. «Европейская Солидарность» как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастырисского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим коронавирус», - сказал он.

Комплекты реанимационного оборудование от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы. За средства Фонда восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больницы, поскольку покупка нового медицинского оборудования сейчас крайне затруднена из-за большой спроса в мире.