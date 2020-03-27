Мэр Киева Виталий Кличко будет проверять медицинские учреждения столицы без предупреждения.

Об этом он заявил на брифинге в фейсбуке.

“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян. Внезапно такие "налеты" и на другие опорные учреждения я буду делать и дальше без предупреждения", - сказал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко посетил Александровскую клиническую больницу, где находятся пациенты с коронавирусом или подозрением на него, и снял оттуда видеорепортаж.

Накануне журналисты Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал медучреждениям Киева приказ об особенных условиях лечения "VIP-пациентов" от коронавируса. Департамент определил 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов, в том числе Александровскую больницу, детскую клиническую больницу №7, Киевский центр детской нейрохирургии.

Кличко заявил, что уже говорил по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским и тот "готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь". Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что правительство не давало указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Он также подчеркнул, что охраняемые палаты возможны в случаях, когда больной прибыл из учреждений пенитенциарной системы.

В Управлении госохраны заявили, что не давали никаких указаний по обустройству "VIP-палат". А в КГГА позже отметили, что решению о VIP-палатах в больницах уже 20 лет, но их "никто не создавал и не собирался".