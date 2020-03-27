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В Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человек

В горооде Тернополь поодтвердили второй случай инфицирования.

В Тернопольской области число заболевших коронавирусом возросло до 26 человек
Фото: ajansspor.com

В Тернополе подтвердили второй случай заболевания COVID-19. 

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в фейсбуке.

"Больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни. Сейчас проводят сбор материала от контактных лиц", - говорится в сообщении.

Всего в области по состоянию на 10: утра 27 марта - 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них один летальный.

Напомним, по состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

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