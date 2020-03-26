Управление госохраны ​не давало никаких указаний по обустройству "VIP-палат" в больницах, - глава УГО

Управление государственной охраны не давало никаких указаний по обустройству палат для охраняемых лиц в больницах Киева.

Об этом заявил руководитель УГО Сергей Рудь, передает УНИАН.

"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Во-первых, ни одного обращения от нас об этом не было. Во-вторых, сейчас я отвезу официальное письмо в КГГА по этому поводу, и мы его обнародуем. В нем мы приостанавливаем действие того приказа, который издала КГГА, не согласовывая с нами", - сказал Рудь.

По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать.

"Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", - подчеркнул Рудь.

Напомним, 25 марта журналисты Bihus.Info опубликовали приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов. Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Мэр Киева Виталий заявил, что уже говорил по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским и тот "готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь". Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что правительство не давало указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Он также подчеркнул, что охраняемые палаты возможны в случаях, когда больной прибыл из учреждений пенитенциарной системы.