Умер 78-летний майдановец Пасечник, которого обвиняли в избиении бойцов "Беркута"

В 2014 году его приговорили к двум месяцем содержания под стражей.

Умер один из потерпевших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник.

Об этом сообщает винницкое издание "ЗЗ-й канал" со ссылкой на земляка Пасечника Юрия Нагорного.

"Народная Самооборона г. Ладыжин с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник. Сочувствуем родным и близким покойного", - сообщил Нагорный.

Фото: 33kanal.com

Напомним, историю, которая произошла с Николаем Пасечником (тогда ему было 72 года), показывали по всем телеканалам. В 2014 году во время шествия в честь Дня Соборности силовики пошли в наступление на майдановцев. Пасечника, который держал в сумке только кусок сала и хлеб, сильно избили дубинками и задержали. Во время обыска ему дописали семь коктейлей Молотова и обвинили в организации массовых беспорядков и в избиении бойцов "Беркута". Шевченковский суд Киева по сфальсифицированным материалам уголовного дела приговорил пенсионера, у которого была разбита губа и сотрясение мозга, к двум месяцем содержания под стражей.

Суд позже сменил приговор на домашний арест, но домой Пасечник не вернулся, поскольку проходил лечение. После победы Революции Достоинства с Пасечника, как и с других майдановцев, сняли обвинения.

Причастных к избиению и осуждению пенсионера не наказали, хотя Генпрокуратура начала уголовное производство.

В феврале 2020 года бывший прокурор Киевской прокуратуры Андрей Сайчук умер в кабинете следователя при ознакомлении с материалами дела. Сайчуку инкриминировали незаконное привлечение Пасечника к уголовной ответственности.