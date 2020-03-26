В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
ГлавнаяОбществоЖизнь

Умер 78-летний майдановец Пасечник, которого обвиняли в избиении бойцов "Беркута"

В 2014 году его приговорили к двум месяцем содержания под стражей.

Умер 78-летний майдановец Пасечник, которого обвиняли в избиении бойцов "Беркута"
Фото: https://www.facebook.com/EvromaidanSOS

Умер один из потерпевших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник.

Об этом сообщает винницкое издание "ЗЗ-й канал" со ссылкой на земляка Пасечника Юрия Нагорного.

"Народная Самооборона г. Ладыжин с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник. Сочувствуем родным и близким покойного", - сообщил Нагорный.

Фото: 33kanal.com

Напомним, историю, которая произошла с Николаем Пасечником (тогда ему было 72 года), показывали по всем телеканалам. В 2014 году во время шествия в честь Дня Соборности силовики пошли в наступление на майдановцев. Пасечника, который держал в сумке только кусок сала и хлеб, сильно избили дубинками и задержали. Во время обыска ему дописали семь коктейлей Молотова и обвинили в организации массовых беспорядков и в избиении бойцов "Беркута". Шевченковский суд Киева по сфальсифицированным материалам уголовного дела приговорил пенсионера, у которого была разбита губа и сотрясение мозга, к двум месяцем содержания под стражей.

Суд позже сменил приговор на домашний арест, но домой Пасечник не вернулся, поскольку проходил лечение. После победы Революции Достоинства с Пасечника, как и с других майдановцев, сняли обвинения.

Причастных к избиению и осуждению пенсионера не наказали, хотя Генпрокуратура начала уголовное производство.

В феврале 2020 года бывший прокурор Киевской прокуратуры Андрей Сайчук умер в кабинете следователя при ознакомлении с материалами дела. Сайчуку инкриминировали незаконное привлечение Пасечника к уголовной ответственности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также