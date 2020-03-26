Валерий Калныш уходит с "Радио НВ", а сама радиостанция сменит формат с 1 июля

Главный редактор "Радио Новое Время" Валерий Калныш оставляет свой пост, а сама радиостанция с 1 июля сменит формат.

Об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что "Радио НВ" переформатируется и откажется от формата сугубо разговорного радио, а в эфире появится музыка.

По данным двух источников, Калныш планирует покинуть компанию 15 апреля. Его на этом посту сменит Алексей Тарасов, который в прошлом был главным редактором украинской версии Esquire, сайта Buro 24/7, вел авторские программы на радиостанциях, в том числе на "Радио НВ". Калныш и Тарасов пока эту информацию не комментируют.

Главный редактор журнала "Новое Время" и руководитель всех медиапроектов НВ Виталий Сыч подтвердил нформацию о переформатировании и смене руководителя радиостанции.

"Я считаю, что ребята сделали крутое радио, через которое за два года в качестве гостей прошли все крупные украинские политики и знаковые люди из других сфер. Я знаю многих людей, кто слушает "Радио НВ" с удовольствием. К сожалению, спрос на сугубо разговорное радио в Украине в таком виде оказался не так велик, как мы хотели бы. К тому же, это затратный формат", - пояснил он.

Именно поэтому, по его словам, с 1 июля радиостанция должна выйти "с новым, более современным и более динамичным форматом".

Сыч также подтвердил информацию о назначении новым главным редактором Тарасова.

Напомним, Калныш работал в украинском "Коммерсанте" с момента запуска - сначала был корреспондентом, затем - редактором отдела политики. С 2009 года был заместителем главного редактора, руководителем общественно-политического блока. В 2012 году Калныш возглавлил газету "КоммерсантЪ. Украина".

Также он руководил онлайн-проектом "Апостроф", был главным редактором "Радио Вести", интернет-портала "РБК-Украина". В 2018 году Калныш стал главредом "Радио НВ".

"Радио НВ" - разговорная радиостанция информационно-просветительского формата. Она транслирует новости, прямоэфирные и записанные авторские и дискуссионные программы. Начала вещание в марте 2018 на базе переформатированого "Радио Эра". Перед этим, в сентябре 2017 года инвестиционная компания Dragon Capital, которой принадлежали журнал и сайт "Новое время", завершила сделку по приобретению ТРК "Радио Эра".