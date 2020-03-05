Freedom House: в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистов

В Украине улучшилась ситуация со свободой на две позиции, однако отметка осталась на уровне «частично свободной». Временно оккупированные территории Донбасса и Крыма остались «несвободными» территориями, Об этом свидетельствует отчет правозащитной организации Freedom House.

В рейтинге свободы Украина находится на 62-й позиции.

В целом эксперты анализировали ситуацию в 195 странах и территориях. 83 из них признаны «свободными», 63 — «частично свободными» и 49 - «несвободными».

Отмечается, что после революции в 2014 году, Украина прошла через «положительные реформы», но все еще остаются проблемы с коррупцией и нападениями на журналистов.

«Часто происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств; при этом работники полиции часто неправильно реагируют на такие нарушения», - сказано в отчете.

В отчете указали на ситуацию с нападением Черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался, находясь в коме.

Указано, что украинском медиапространстве наблюдается плюрализм мнений, но много СМИ находятся в собственности или под контролем бизнесменов и олигархов.

«Президент Зеленский получил значительную поддержку от медиа, подконтрольных магнату Игорю Коломойскому, связанному с банковским бизнесом. Другие партии также освещаются в позитивном ключе в дружеских к ним СМИ», - сказано в отчете.

Эксперты отметили, что Зеленский иногда отказывается отвечать на вопросы журналистов, а его сотрудники периодически не допускали журналистов в помещения, которые они по закону имеют право посещать.

После отстранения от власти Януковича влияние РФ на украинскую политику продолжает уменьшаться. Но несмотря на это, согласно отчету, Москва сохраняет свое влияние в некоторых областях Украины, где высокие рейтинги у партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Относительно свободы собраний сказано, что угрозы и насилие со стороны «негосударственных субъектов» регулярно лишают возможности проведения собраний некоторых групп, в частности тех, которые отстаивают равные права женщин и ЛГБТ + людей.

В 2019 году в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове без серьезного насилия прошли несколько громких собраний и мероприятий представителей ЛГБТ + сообщества, однако это произошло после ощутимого международного давления на власть, чтобы она разрешила проведение таких мероприятий.

«Однако несколько других мероприятий было отменено или приостановлено из-за угрозы или насилие. При этом охрана, которая обеспечивается работниками полиции, осуществляется только во время самого собрания, тогда как до и после мероприятия участники продолжают подвергаться нападениям», - говорится в отчете.

Напомним, в феврале организация Freedom House сообщала, что Россия сохраняет тотальный контроль над СМИ в Крыму, даже несмотря на освобождение журналиста Николая Семены. Также подчеркивалось, что особенно жестоким наказаниям поддаются крымскотатарские журналисты.