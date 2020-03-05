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Боевики обстреляли участок разведения сил в районе Петровского

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевики обстреляли участок разведения сил в районе Петровского
Фото: Макс Левин

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали обстрелы со стороны боевиков участка разведения сил и средств в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Несмотря на завершение в декабре 2019 года разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, вооруженные формирования Российской Федерации прибегают к провокационным обстрелам как в непосредственной близости к участку разведения, так и в его пределах", - говорится в сообщении на странице ООС в фейсбуке.

"В ежедневном отчете от 4 марта СММ ОБСЕ сообщает, что "ночью и рано утром 1 марта камера СММ в населенном пункте Петровское (временно оккупированном, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 8 дульных вспышек на расстоянии ориентировочно в 0,5-1,5 км на юго-юго-запад (по оценке, все в пределах участка разведения в районе Петровского)", - отмечают в штабе.

При детальном изучении информации установлено, что обстрелы осуществлены представителями вооруженных формирований Российской Федерации.

"Этот случай не является исключением. В непосредственной близости от района разведения сил и средств неоднократно нарушался режим прекращения огня в восточной части участка разведения, в юго-восточном углу участка в районе высоты 202,9, а также со стороны населенного пункта Викторовка", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, вчера российско-оккупационные силы из стрелкового оружия осуществили обстрел участка разведения в районе Петровского в присутствии патруля СММ ОБСЕ. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Напомним, что возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области разведение сил и средств началось 9 ноября 2019. Уже 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

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