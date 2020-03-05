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Террористы "ЛНР" приговорили женщину к 12 годам тюрьмы за "госизмену"

Вероятно, женщина предлагала людям учавствовать в программе "Тебя ждут дома".

Террористы "ЛНР" приговорили женщину к 12 годам тюрьмы за "госизмену"
Фото: EPA/UPG

Террористы так называемой "ЛНР" приговорили женщину к 12 годам тюремного заключения за "государственную измену". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "МГБ ЛНР".

"Верховный суд Луганской народной республики признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР ("Государственная измена")... Поповой назначен минимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы", - цитирует агентство пресс-службу террористов.

Женщину обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины она собирала сведения о действующих и бывших военных и чиновниках "республики", подбирала среди них "кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе "Тебя ждут дома".

Программы СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Напомним, в начале февраля прокуратура открыла уголовное производство из-за принудительной "паспортизации" украинцев, осуществляемой представителями оккупационной администрации в Луганской области. По предварительным данным, "паспорта" "ЛНР" получили более 200 тысяч человек. 

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