При обысках у него изъяли около 1,5 килограмма марихуаны и кусты растений конопли.

Во Львовской области правоохранители задержали жителя города Калуш Ивано-Франковской области, изъяв у него тысячу наркосодержащих таблеток «Субутекс», около 1,5 килограмма марихуаны и кусты растений конопли. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

Стоимость 143-ех блистеров с тысячей таблеток по ценам «черного рынка» составляет около 400 тысяч гривен. Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

Также полицейские установили, что к поставке наркосодержащих таблеток во Львовскую может быть причастен 41-летний житель города Долина Ивано-Франковской области.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: lv.npu.gov.ua

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, в декабре в Одессе СБУ сожгла почти 4 тонны наркотиков на 100 млн долларов. Вещественные доказательства после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов.