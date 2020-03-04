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С начала суток на Донбассе были ранены четверо военнослужащих

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе были ранены четверо военнослужащих
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север: рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин из миномета калибра 82 мм; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - из станкового противотанкового гранатомета, 6 выстрелов.

В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили ранения.

Напомним, утром 4 марта украинский военнослужащий получил тяжелое ранение вследствие обстрела со стороны боевиков.

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