Более миллиона украинцев проводили зиму на ВДНГ

29 февраля и 1 марта в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» отпраздновали Масленицу, и тем самым, с песнями и весельем, завершили пятый сезон работы парка-фестиваля «Зимова Країна на ВДНГ».

На протяжении трех месяцев 14 развлекательных локаций помогали ВДНГ удерживать статус самой посещаемой досуговой площадки Киева. Всего за период работы «Зимової Країни» ВДНГ посетили более 1 150 000 человек, что на 63% больше, чем в 2019-м (тогда было 709 000 посетителей).

В 2020 году первенство среди самых популярных локаций принадлежало: Корпорации Подарков (250 000 посетителей), Замку ледовых скульптур (60 000 посетителей), катку (55 000 посетителей), шоу «Winterra. Легенда казкового краю» (40 000 посетителей), проекту «Різдвяна Фабрика Мрій» (30 000 посетителей), тюбинговым горкам (30 000 посетителей), Резиденции Деда Мороза (20 000 посетителей).

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ:

Среди новых локаций парка наибольший интерес гостей вызвал новый проект Клавдиевской фабрики елочных игрушек «Різдвяна Фабрика Мрій» — сказочный город с реалистичными декорациями, где дети могли познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений, а также узнать тайны исполнения желаний.

Кстати, именно тема мечтаний стала в целом концепцией сезона-2020 и была отражена в слогане «Мрії здійснюються туть!». Благодаря проекту и помощи партнеров за время работы «Зимової Країни» было собрано 350 тыс. гривен на строительство новой детской площадки на ВДНГ. Проект реализуют уже в этом году, а основой для его оформления станут детские рисунки, созданные маленькими посетителями в «Корпорации подарков».

На протяжении сезона в «Зимовій Країні на ВДНГ» проводили не только выходные, но и праздники: в сезоне 2019/2020 здесь отметили День святого Николая, Новый Год, Рождество, Старый Новый Год, День студента, Праздник влюбленных и Масленицу.

Февраль стал для Экспоцентра месяцем тематических выходных. С 1 по 23 февраля здесь провели три гастрономических уик-энда: наливок, вареников и сала, а на День святого Валентина установили национальный рекорд — «Самый массовый поцелуй на катке». Участие в нем приняли более 55 пар.

Завершили пятый сезон «Зимової Країни на ВДНГ» громким празднованием Масленицы, 29 февраля и 1 марта. В эти выходные ВДНГ посетили более 75 тыс. человек. Для них были организованы бесплатные активности, конкурсы, выступления народных коллективов и большой двухдневный концерт украинских поп-артистов от радио «Пятница».

Как показывают социологические исследования ВДНГ, количество посетителей, рекомендующих своим друзьям и знакомым «Зимову Країну» как лучшее место для досуга в 2020 году, увеличилось с 15% до 31%. Такжереспонденты оценили работу фестиваля по наивысшему баллу (от 3 до 5) — таких ответов было 98%, а еще 95% ответили, что их ожидания от локации оказались полностью оправданы.

Как и в 2019-м, в 2020-м чаще всего парк посещали семьями и компаниями из трех человек. В среднем гости парка проводили на территории «Зимової Країни на ВДНГ» два с половиной часа и тратили около 400 грн на развлечения и 280 грн на еду.