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Омбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судах

Накануне заседания у политзаключенных поднялась температура до 40 градусов, но им сделали жаропонижающие уколы и все равно отправили на суд.

Омбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судах
Фото: Макс Левин

В РФ во время заседания по делу второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" судья отказался его перенести, несмотря на ухудшение состояния здоровья политзаключенных крымских татар Сервера Мустафаева, Мемета Белялова и Сейрана Салиева. Об этом на фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что у политзаключенных вчера поднялась температура до 40 градусов и была сильная боль в мышцах. Несмотря на просьбы крымских татар и их адвокатов перенести из-за этого заседание, в суде решили продолжать судебный процесс.

Медицинские работники пенитенциарного учреждения, в котором незаконно удерживаются граждане Украины, ограничились жаропонижающей инъекцией и выдали справку об удовлетворительном состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для участия в судебном заседании. Когда политзаключенным стало плохо во время суда, им только вызвал скорую помощь, после чего судебное заседание продолжилось.

Фото: Людмила Денисова

Омбудсмен в очередной раз обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием прекратить пытки граждан Украины, способствовать проведению полного медицинского обследования, а также обеспечить предоставление квалифицированной медицинской помощи незаконно удерживаемым крымским татарам..

Также Денисова подчеркнула, что российские суды уже неоднократно нарушали права украинцев в части ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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