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3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений

Предыдущий рекорд 1997 года был на 0,4°С ниже.

3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений

Во вторник, 3 марта, среднесуточная температура в Киеве составила +8,3°С.

Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Предыдущий рекорд 1997 года был на 0,4°С ниже.

Также побит абсолютный рекорд температуры для этой даты - 3 марта после полудня температура поднялась до +14,8°С, предыдущий рекорд 1997 года был на полтора градуса ниже.

Еще один температурный рекорд был установлен ночью в среду. Температура не опустилась ниже +4,8°С, превысив максимум 1995 года на 1,2 градуса.

Напомним, что 2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.

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