Нові повороти у справі Гандзюк

Офіс генпрокурора не оминув увагою ще одного підозрюваного - Олексія Левіна (Москаленка), який був оголошений у міжнародний розшук. Через півтора року його затримали в Болгарії та готують до екстрадиції. Слідство продовжує вважати Левіна посередником між імовірним замовником Владиславом Мангером та виконавцями нападу. Друзі Катерини Гандзюк сподіваються, що Олексій Левін дасть в Україні свідчення, які допоможуть притягнути до відповідальності замовників. Та політична турбулентність може знову поставити справу Гандзюк у режим очікування.

Одного з фігурантів, екс-помічника колишнього нардепа від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, затримали та повідомили йому про нові підозри , зокрема у створенні організованої злочинної групи. Спочатку Павловський фігурував у справі Гандзюк як посередник між імовірним замовником Владиславом Мангером та виконавцями нападу. Згодом йому пом'якшили підозру - до приховування злочину . Тепер, схоже, СБУ взялася за інші аспекти особистості Павловського.

Після зміни влади та, закономірно, керівників правоохоронних органів, у друзів та родини Каті з'явилася надія на те, що замовники все ж будуть покарані. У січні справа і справді отримала розвиток.

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Через отримані опіки від сульфатної кислоти вона померла 4 листопада того ж року . Суд встановив п'ятьох виконавців злочину, призначивши їм від 3 до 6,5 років ув'язнення. Натомість замовники вбивства досі не понесли покарання, а фігурантам справи навіть пом'якшили підозри - з вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

ОПЗ на Херсонщині

Про активізацію розслідування стало відомо 20 січня, коли Служба безпеки провела обшуки у Херсонській області, після чого 9 людям повідомили про підозру. Серед них і фігуранти у справі про вбивство Гандзюк Сергій Торбін (відбуває покарання за організацію нападу) та Ігор Павловський.

Під час обшуків у Павловського знайшли зброю, тож слідство серед іншого запідозрило його у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Захист стверджує, що зброю Павловському підкинули.

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Обшуки були пов'язані з розслідуванням Службою безпеки діяльності організованої злочинної групи (ОЗГ) на Херсонщині. Слідчі вважають, що Павловський створив ОЗГ, яка для вчинення злочинів та їхнього покривання користувалася зв'язками з владою та правоохоронцями.

“Метою її учасників було спільне вчинення злочинів проти власності, злочинів, пов'язаних з умисним знищенням чужого майна, спільна протидія законній господарській діяльності, протиправне заволодіння майном підприємств, установ, організацій, злочинів проти громадської безпеки та злочинів проти життя та здоров'я особи”, - сказано у підозрі.

Фото: Lb.ua

Під час судового засідання прокурори розповіли про два епізоди, до яких, на думку слідства, була залучена ця група. Перший - підпал автомобіля двох місцевих активістів Олексія Цегельника та Юрія Марудова у квітні 2018 року. Слідство вважає, що ОЗГ хотіло помститися активістам через їхню організацію патріотичних громадян “Кордон”, “основною діяльністю якої була охорона громадського порядку, надання допомоги та сприяння національній поліції у інформуванні про кримінальні правопорушення, що готуються, захисті інтересів держави”.

Другий епізод - організація масових заворушення біля Олешківської районної державної адміністрації. За версією слідства, Павловський разом з Сергієм Торбіним залучили 50 людей, аби влаштувати заворушення 4 травня 2018 року під будівлею Олешківської РДА. Серед них члени громадського формування “Ніхто крім нас” Руслан Агаєв, Максим Карий, Генріх Тарасенко, Максим Горєлий, Микола Присяжний.

4 травня 2018 року депутати Олешківської райради планували висловити недовіру тодішній голові РДА Олені Кравченко-Скалозуб. Павловський нібито поставив завданням нікого не пускати до будівлі, залякувати депутатів, оскільки з Кравченко-Скалозуб “підтримував дружні стосунки”.

Фото: Lb.ua

Захист Павловського заперечує, що ОПЗ існувала. Сам підозрюваний наполягає, що до справи Гандзюк не має стосунку.

“Я не мафіозі. Я просто нормальна людина. Я Катерину Гандзюк ніколи не знав і не бачив. Навіть про неї ніколи не розмовляв. Я просто випадковий слухач. До мене приходив Сергій Торбін, позичав гроші, він збирався їхати до Києва, сказав, що чеченці спалили його машину. Приходив і Олексій Левін позичати гроші. Катерину я не знав взагалі”, - сказав Павловський журналістам на суді.

Іншим підозрюваним в участі в ОПЗ суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту (Павлу Пилипенку), нічного домашнього арешту (решті учасникам ГО “Ніхто крім нас”) та особистого зобов'язання (президенту Херсонської обласної Федерації панкратіону Миколі Присяжному).

У справі про ОПЗ 27 лютого чотирьом фігурантам повідомили нові підозри, у тому числі Павловському. Підозра стосується незаконного заволодіння автомобілів вартістю приблизно 5 мільйонів гривень.

“Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації”, - повідомили в Офісі генпрокурора

Також до Києва переведуть співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які уже відбувають покарання за вбивство Гандзюк.

Окрім того, 11 лютого Печерський суд надав СБУ доступ до телефонів 11 фігурантів справи за період з 1 січня 2017 року по 10 лютого 2020 року. Суд дозволив отримати інформацію про смс-повідомлення, дату, час і тривалість вхідних та вихідних двінків, місцеперебування телефонів.

Ключовий фігурант

Інший поворот у справі пов'язаний з екстрадицію Олексія Левіна (Москаленка). Слідство вважає, що Левін був посередником між ймовірним замовником Мангером та безпосередніми виконавцями. Левін був і до цього відомий у кримінальному середовищі, розповідав колишній генпрокурор Юрій Луценко.

“Ця людина була засуджена разом зі своїм батьком. Батько – пожиттєво, а молодший – на 15 років за організацію вбивств і нападів на Херсонщині на водіїв. Загальна кількість доведених вбивств – 15 осіб”, – говорив Луценко. За його словами, Левін вийшов на волю достроково за “законом Савченко”.

Фото: стопкадр видео Алексей Левин

Левін виїхав за кордон у серпні 2018 року. Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" твердили, що херсонські правоохоронці заздалегідь повідомили йому про стеженння та можливе затримання. Захист Левіна заперечує, що він переховувався, стверджуючи, що підозрюваний виїхав на лікування з дружиною.

“Склалася необхідність лікуватися з метою досягнення певних результатів майбутнього їхнього спільного подружнього життя”, - каже український адвокат Левіна Михайло Величко.

Протягом півтора року Левіна не могли знайти. 24 січня його затримали болгарські правоохоронці за лінією “Інтерполу”. 21 лютого суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна в Україну. Та він оскаржив екстрадицію.

Фото: https://www.flagman.bg/

Величко розповідає, що позов нібито подав інший адвокат Ігор Мокін. Херсонське видання “Міст” припустило, що Мокіна найняв голова Херсонської облради Владислав Мангер. На запитання, чи міг Мокіна винайняти Мангер, Величко відповідає, що “такі припущення можуть мати сенс”.

Ігор Мокін заперечує, що він подавав апеляцію. Адвокат пояснив, що зробити це міг лише болгарський захисник

“У пана Левіна є адвокат у Болгарії. Саме він має можливість оскаржити питання з приводу його екстрадиції в Україну. Мені це відомо, оскільки я комунікую з адвокатом у Болгарії. Коли пан Левін буде в Україні, з високою часткою ймовірності я буду брати участь у його захисті”, - сказав Мокін.

Захисник заперечив, що його найняв Мангер.

“Адвокат не винаймається. З адвокатом укладають договір про надання правового захисту. Це може зробити або людина особисто, або хтось із його родичів, якщо він надав відповідну згоду. Пан Мангер мене не наймав для захисту пана Левіна", - розповів Мокін.

На питання, чи знайомий Мокін із Мангером, адвокат відповів: “Давайте коло моїх особистих знайомств залишиться при мені. Я не сказав би, що ми особисто знайомі”.

Фото: LB.ua

Та на свідчення Левіна слідство покладає великі сподівання. Саме через його відсутність було призупинене розслідування у справі Мангера. Тепер же справа може зрушити з місця.

Активісти ініціативи “Хто замовив Катю Гандзюк?” висловлювали побоювання, що Мангер може спробувати тиснути на Левіна через значущість його свідчень для справи. Видання “Дзеркало тижня” з посиланням на джерело в СБУ повідомило, що адвокати Мангера безуспішно намагалися потрапити до Левіна у Болгарії. В тому, що така спроба мала місце, LB.ua запевнило інше джерело у правоохоронних органах.

Адвокат Мангера Андрій Мурашкін це заперечує. Мурашкін розповідає, що захист написав клопотання до Офісу генпрокурора, аби слідчі провели допит у Болгарії. Однак в Офісі, за словами адвоката, відмовили. Тож тепер адвокати Мангера і справді мають намір потрапити до Левіна у Болгарії.

“Ми маємо право у рамках статті 20 закону “Про адвокатуру” провести його опитування. Ми хочемо до нього потрапити. Ми збираємося призначити якийсь час і туди поїхати. Відмовити нам у зустрічі не можуть. До нього є доступ будь-яких осіб. Тут немає нічого незаконного. Ми отримали відповідь від ГПУ і тепер будемо більш активно ініціювати цю зустріч”, - розповідає Мурашкін, який заперечує, що таким чином адвокати будуть тиснути на Левіна.

Поки що про ймовірний тиск Мангера не говорить і захист.

“Який може на нього бути тиск, якщо правоохоронні органи повинні гарантувати безпеку, навіть якщо він буде перебувати в умовах Лук'янівського СІЗО і убезпечити його від цього тиску. Будь-яких заяв чи натяків про те, що він відчуває тиск зі сторони Мангера, він мені про це не говорив”, - запевняє адвокат Левіна Величко.

Фото: Макс Левин

Тим часом друзі Каті Гандзюк заявили, що Мангер може спробувати підкупити підозрюваних.

“На найближчу сесію селищної ради міста Лазурне (курортне селище на березі Чорного моря на Херсонщині) винесуть питання про виділення земельних ділянок нібито військовим АТО. У списку “героїв” чомусь опинилася і теща Олексія Левіна, якого скоро мають екстрадувати в Україну та судити за організацію вбивства Каті Гандзюк”, - заявили активісти.

За їхніми даними, сільрада також планує виділити землю іншим фігурантам - Сергію Торбіну та Володимиру Васяновичу.

“Не дивно, що Мангер вирішує свої проблеми саме в такий спосіб. Для нього це найдешевший варіант, голова Лазурненської селищної ради Сергій Бєлік систематично платить по 55 тисяч на рік адвокатам Мангера. Тепер він же готує приємні бонуси за відмову від свідчень та вигідні для Мангера свідчення організаторів та виконавців вбивства Каті Гандзюк”, - вважають активісти.

Адвокат Андрій Мурашкін заперечує, що Мангер намагається підкупити підозрюваних у справі.

“Це повна шизофренія.Жодного впливу на Лазурне немає і бути не може. Кожна сільська рада незалежна. Це як мінімум неправда, а як максимум ціленаправлена кампанія проти Мангера”, - коментує Мурашкін.

Не Мангером єдиним

Друзі Каті Гандзюк сподіваються, що Олексій Левін зможе свідчити не лише проти Владислава Мангера. Батько Каті Віктор Гандзюк імовірними замовниками вбивства називав також екс-голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його колишнього заступника Євгена Рищука. Вони у справі Гандзюк наразі не мають підозри.

“Слідство інфо” публікувало відео, на якому Левін розповідав, що Рищук просив його “покарати Гандзюк”.

“Ми дуже сподіваємося, що Олексій Левін допоможе цим людям отримати підозру. Є свідчення, що Гордєєва і Рищука свідомо виводили з-під удару, що це робив Грицак (екс-голова СБУ, - ред.). Буде дуже образливо за Владислава Мангера, якщо він буде один нести відповідальність”, - каже подруга Каті Гандзюк, активістка ініціативи Катерина Мола.

Натомість адвокат Левіна Михайло Величко запевняє, що його підзахисний буде заперечувати свою причетність до нападу.

“Нема доказів того, що саме він є ключовим фігурантом. Я розумію, що хтось може сказати, що він може вказати на Мангера як посередник в замовленні. Але у даному випадку таких доказів, окрім слів Торбіна, немає. Версія слідства нічим не підтверджується. Є покази Торбіна, який каже, що він у парку зустрічався з Левіним, де передавав прохання вчинити певні дії. Мій клієнт не підтверджує ці дії і цю зустріч з Торбіним. Інших доказів немає, а перевірити покази Торбіна неможливо”, - каже Величко.

Фото: opinionua.com Сергій Торбін під час засідання суду

За свідченнями Торбіна, Левін надавав йому допомогу після нападу. Адвокат Величко на це відповідає, що Торбін не пояснював для чого йому просив допомоги.

“Було просто прохання Торбіна допомогти йому, а у зв'язку з чим виникло таке прохання, Торбін не пояснював. Тому він (Левін, - ред.) дав ту можливу допомогу, яку зміг, - чи це гроші, чи машина, щоб він (Торбін, - ред.) міг поїхати. Будь-яких доказів того, що він (Левін, - ред.) намагався допомогти особам, які вчинили злочин, покинути місто Херсон, про всі обставини пов'язані з нападом йому не було відомо”, - запевняє адвокат.

Прийшла весна?

З початком весни президенту Володимиру Зеленському почали пригадувати його передвиборчий лозунг “Прийде весна - будемо саджати”. Призначеним і перепризначеним правоохоронцям Володимир Зеленський поставив завдання розслідувати гучні провадження, зокрема і вбивство Катерини Гандзюк. На цей публічний тиск і розраховують друзі та родичі Каті Гандзюк.

“Тиск на владу і правоохоронні органи продовжується. Хоча й немає зараз таких гучних акцій, як були рік тому, але є тиск міжнародних організацій й іноземних держав, які постійно нагадують владі, що цю справу потрібно розслідувати. Можливо, президенту хочеться увійти в історію як людині, яка розкрила гучне політичне замовне вбивство”, - коментує активізацію у справі херсонський журналіст Сергій Нікітенко.

Фото: Макс Требухов

Катерина Мола пов'язує нові рухи у справі з кадровими змінами в Офісі Генпрокурора.

“Активізація справи пов'язана з новим прокурорським складом і тим, що у нової команди є політична воля, щоб довести до логічного завершення розслідування. Ця команда зробила більше за цей час, ніж команда Луценка”, - вважає Мола.

Та попередні успіхи, які приписують генпрокурору Руслану Рябошапці, можуть зійти на нанівець. У парламенті на фоні зміни Кабміну обговорюють і його можливу відставку. Ця новина стривожила друзів Каті Гандзюк. За Рябошапку вступився і батько Каті Віктор Гандзюк.

“То все почнеться спочатку? Будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою? Знову почнуть скаржитись на "попередників"? Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку? Проте я хочу спитати Вас, пане Президенте: а як же Ваші обіцянки, що нова прокуратура доведе справу Каті до кінця? Ви ж особисто обіцяли мені і на всю країну, що вбивці Каті будуть сидіти?” - написав Віктор Гандзюк.

Батько Катерини Гандзюк додав: “Я вірю, що чинний Генеральний прокурор хоче довести справу Каті до кінця і всі причетні до її вбивства нарешті будуть справедливо покарані”.