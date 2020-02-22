Суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте.

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает местное издание Флагман.бг.

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.

В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей до вынесения решения об экстрадиции. Левин просил суд назначить ему домашний арест с ношением электронного браслета и заявил, что у него серьезные заболевания сердца. По его словам, он перенес четыре операции.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемым в заказе и организации нападения кроме Левина является также председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.