Российский суд заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии

В Москве суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Его обвиняли в "призывам к терактам" в России, передают российские СМИ.

Решение выносил Второй западный окружной военный суд Москвы. Прокурор ходатайствовал о девяти годах отбывания наказания, адвокаты настаивали на оправдании.

Сообщается, что рассмотрение дела проходило в три заседания. Экстрадировать Гриценко не могут согласно с нормами украинского и международного законодательства.

Анатолия Гриценко обвиняли в "призывах к терроризму" из-за сделанных ним высказываний в 2014 и 2017 годах.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, "публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока".

Следком РФ утверждает, что причастность Гриценко к совершению такого преступления "подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе - заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".

Напомним, в декабре 2017 года СК РФ открыл против Гриценко дело по статье о призывах к терроризму за его высказывания в эфире телеканала "112 Украина". Тогда, комментируя подрыв в Киеве автомобиля, в котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, Гриценко возложил ответственность за это на Москву и заявил о необходимости ответить на "демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров". По его словам, на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей "в Таганроге или Москве".

"Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него неприемлемы. Вот сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи, а они должны идти и в российские семьи тоже. И если взрывают полотно железнодорожное и пускают под откос наши поезда, то так же российские поезда с боевой техникой, которую подтягивают, должны идти под откос. Значит нужно действовать на территории Российской Федерации. Война - так война всеми доступными средствами", - говорил Гриценко в эфире телеканала "1+1".