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США назначили прокурора "по делам Украины"

Им стал Ричарда Донохью.

Министерство юстиции США назначило прокурора из Нью-Йорка Ричарда Донохью куратором дел, касающихся Украины.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на официальное письмо, полученное Юридическим комитетом Палаты представителей США.

Согласно сообщению, Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих. О каких именно делах речь, не сообщается.

Документ был подписан заместителем генерального прокурора для руководящего состава Министерства юстиции США еще в прошлом месяце, однако о нем стало известно только сейчас, когда его текст был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

В документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донохью. Однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

В соответствии с новой политикой, любое новое дело, касающееся украинского вопроса, отныне должно быть направлено в кабинет Донохью "для расследования и соответствующего обращения".

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