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ГлавнаяКультура

В Украину возвращается похищенная во Вторую мировую картина Пьера Луи Гудрона

Во времена Второй мировой войны картину украли нацисты из Киевского национального музея Ханенко.

Похищенная из Украины во времена Второй мировой войны картина "Влюбленная пара" французского художника Пьера Луи Гудрона (Pierre Louis Goudreaux, 1694-1731) возвращается из США в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.

картина &quot;Влюбленная пара&quot; Пьера Луи Гудрона
Фото: МИД
картина "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудрона

«19 февраля в Нью-Йорке Министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудрона "Влюбленная пара"», -сказано в сообщении.

Во времена Второй мировой войны картину украли нацисты из Киевского национального музея Ханенко.

В МИДе также отметили, что возврат объекта культурного наследия стал возможным "благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран".

Картина исчезла около 1943 года. В 2013 году ее выставили на аукцион Дойл в Нью-Йорке, США. Представительница Музея Ханенко Елена Живкова в ходе осмотра картины в 2014 году нашла отметки музея. 

Напомним, 1 января 2020 года сообщалось, что в Украину вернулась незаконно вывезенная во время немецкой оккупации картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

В апреле 2019 года Германия передала Украине исторический документ - грамоту Петра I, которая была также утеряна во время Второй мировойвойны. Это рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».

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