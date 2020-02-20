Похищенная из Украины во времена Второй мировой войны картина "Влюбленная пара" французского художника Пьера Луи Гудрона (Pierre Louis Goudreaux, 1694-1731) возвращается из США в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.
«19 февраля в Нью-Йорке Министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудрона "Влюбленная пара"», -сказано в сообщении.
Во времена Второй мировой войны картину украли нацисты из Киевского национального музея Ханенко.
В МИДе также отметили, что возврат объекта культурного наследия стал возможным "благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран".
Картина исчезла около 1943 года. В 2013 году ее выставили на аукцион Дойл в Нью-Йорке, США. Представительница Музея Ханенко Елена Живкова в ходе осмотра картины в 2014 году нашла отметки музея.
Напомним, 1 января 2020 года сообщалось, что в Украину вернулась незаконно вывезенная во время немецкой оккупации картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
В апреле 2019 года Германия передала Украине исторический документ - грамоту Петра I, которая была также утеряна во время Второй мировойвойны. Это рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».