В США из-за подозрений в шпионаже в пользу России задержали мексиканца

В США из-за подозрений в шпионаже в пользу правительства России арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуантэса, который проживал в Сингапуре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Штатов.

Согласно с документами, российский правительственный чиновник завербовал Фуантэса в 2019 году и поручил ему снять в аренду конкретную недвижимость в округе Маймаи-Дейд (штат Флорида). Квартира должна была арендоваться на чужое имя, а данные о семье и встречах завербованного иностранца – скрываться.

После снятия квартиры Фуанэтес посещал Россию, чтобы проинформировать чиновника о ходе задания. В феврале 2020 гражданин Мексики снова отправил в Москву, где встретился со своим вербовщиком.

"На этой встрече российский правительственный чиновник предоставил Фуэнтесу физическое описание автомобиля источника из правительства США и сказал ему найти автомобиль, получить номерной знак транспортного средства и указать физическое местонахождение автомобиля источника", – говорится в сообщении.

Фуэнтес отправился из Мехико в Майами 13 феврале, а на следующий день его авто привлекло внимание охранника того самого правительственного источника, за которым он должен был вести слежку. Спутница Фуанэтеса успела сфотографировать номерной знак американского чиновника. Во время беседы с охраной гражданин Мексики назвал данные, которые при проверке не подтвердились.

16 февраля Фуанэтес и его супруга прибыли в аэропорт Майами, чтобы улететь оттуда в Мехико. Служба таможенного и пограничного контроля проверила мобильный телефон жены мексиканца и нашла увеличенное фото номеров авто, принадлежащего правительству США. Снимок размещался в папке недавно удаленных фото.

Фуантэс признался, что получал задание сфотографировать именно это авто. Проверка WhatsApp подтвердила, что он общался с российским правительственным чиновником.

Напомним, в декабре во французских Альпах обнаружили базу с 15 российскими шпионами. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.