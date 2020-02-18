В результате утечки токсичного газа в Пакистане погибли 14 человек

К медикам обратились около 650 человек.

В пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по крайней мере 14 человек.

По словам местных чиновников, сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах в результате инцидента, который произошел 16 февраля, передает Радио Свобода.

По состоянию на 18 февраля, по информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

На сегодня запланирована эвакуация жителей из района Камачи. Их временно отселят в более безопасные районы.

Сейчас причина утечки не выяснена, но чиновники не видят в этом саботажа.

Министр информации провинции

Насир Шах сказал, что местные чиновники обратились за помощью к химическому и биологическому отделам флота, чтобы определить источник утечки.

Карачи - крупнейший город Пакистана, рядом с которым расположены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, а также ключевая военно-морская база.