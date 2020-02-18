Россия закрыла границы для граждан Китая

Въезд всем приезжающим из КНР будет запрещен с 20 февраля.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китайской Народной Республики въезд в Россию.

Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, информируют росСМИ.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля.

Решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

Как сообщалось, эвакуацию граждан Украины из Китая отложили на 20 февраля. Место для их обсервации до сих пор не выбрали.

По данным на 18 февраля, число жертв вируса в Китае достигло 1868 человек. За сутки зарегистрировано 98 новых летальных случаев. Число инфицированных составило 72 436 человек, что на 1886 больше, чем днем ранее. Власти сообщают также, что из медучреждений после выздоровления выписаны 12 500 человек.

Кроме Китая случаи заражения выявлены в 28 странах.