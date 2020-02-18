Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги подтвердил, что Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на заявление суда.

Решение о рекордной выплате было принято еще в 2014 году Постоянной палатой третейского суда в Гааге, но в 2016 году Окружной суд Гааги отменил это решение.

Теперь же арбитражное решение снова в силе.

Минюст России не согласился с решением Апелляционного суда Гааги, который, как говорится в его заявлении, проигнорировал ряд аргументов, представленных Россией. Зато бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решением гаагского арбитража доволен.

"Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: "отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами", - написал он в твитере.

Решение арбитража может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Напомним, постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2014 года обязала Россию выплатить почти $50 млрд компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд решил, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую РФ подписала, но не ратифицировала.

Наибольшую сумму - $39,97 млрд - должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited, связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited (впоследствии переименован в GML). Выплата еще в $8,2 млрд присуждена кипрской Veteran Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа. Размер компенсации для зарегистрированного на острове Мэн офшора Yukos Universal Limited суд определил в размере $1,9 млрд.