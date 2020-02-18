Путин уволил своего помощника Суркова

Отвечать за украинское направление теперь будет вице-премьер Козак.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Подписанный Путиным указ состоит из двух пунктов:

Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что информация об отставке Суркова появилась еще в конце января.

Сурков работал помощником Путина с сентября 2013 года, отвечал за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

В 2018 году он был переназначен на эту должность. В мае 2019 в росСМИ появилась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.

Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии. Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

По официальной информации, отвечать за украинское направление теперь будет вице-премьер России Дмитрий Козак.