Путин уволил своего помощника Суркова

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Подписанный Путиным указ состоит из двух пунктов:
- Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации.
- Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что информация об отставке Суркова появилась еще в конце января.
Сурков работал помощником Путина с сентября 2013 года, отвечал за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.
В 2018 году он был переназначен на эту должность. В мае 2019 в росСМИ появилась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.
Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии. Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
По официальной информации, отвечать за украинское направление теперь будет вице-премьер России Дмитрий Козак.