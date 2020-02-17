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В Москве решили затопить нерентабельные шахты в ОРЛО

Речь идет о шахтах "Вергелевской", "Миусинской" и "Новопавловской".

В Москве решили затопить нерентабельные шахты в ОРЛО
Фото: donbass.ua

Оккупационная администрация отдельных регионов Луганской области запустила процедуру закрытия трех угольных шахт, реализуя принятое в Москве решение.

О своих действиях так называемое "правительство" "ЛНР" отчитывается перед органами исполнительной власти государства-агрессора.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Речь идет о шахтах "Вергелевской", "Миусинской" и "Новопавловской". На совещании в Москве 16 января эти шахты признали нерентабельными, и было принято решение об их затоплении.

Так называемый "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" "ЛНР" Павел Мальгин написал письмо директору российского Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Андрею Моисеенкову. В документе так называемый "министр" отчитывается перед российским чиновником о сроках передачи шахт "в режиме подземных водоотливных комплексов" в состав "госпредприятия" "Углереструктуризация". Решение о финансировании мероприятий, согласно письму, также будет приниматься в Москве.

Несмотря на то, что решение о судьбе трех шахт уже принято россиянами, его должно формально утвердить так называемое "правительство" "ЛНР" на своем заседании.

Процесс передачи затопленных шахт запланирован на февраль-март. Мальгин попросил у Моисеенкова выделить на эти нужды почти 55 млн российских рублей.

Действия российских оккупантов в украинском Донбассе провоцируют усиление экологических проблем в регионе. 

Так, в апреле 2018 года на шахте "Юный коммунар" был полностью прекращен водоотвод. Объект переведен из "сухой" в состояние "мокрой" консервации без согласия МАГАТЭ и Госатомрегулирования Украины. Прокуратура Донецкой области зарегистрировала в отношении главарей "ДНР" за их намерение загрязнить экосистему Азовского моря уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 1979 года с целью снижения вероятности внезапных выбросов метана на шахте был проведен подземный ядерный взрыв, после чего она была закрыта и изолирована. На месте взрыва образовалась стеклянная капсула диаметром около 30 метров, заполненная радиоактивной водой.

Прекращение водоотвода может привести к поступлению на поверхность искусственных радионуклидов, которые могут содержаться в капсуле – стронция-137, цезия-90 и плутония-239, а попадание радиоактивной жидкости в грунтовые воды – к загрязнению экосистемы Азовского моря.

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