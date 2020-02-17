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DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно

Юлия Мендель процитировала статью DW о выступлении президента на Мюнхенской конференции.

DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Владимир Зеленский в Мюнхене
Фото: Макс Левин

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель процитировала статью немецкого издания Deutsche Welle о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности "Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, рассмешил".

Об этом она написала в фейсбуке.

"Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядеть достойно? Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что овладел этим непростым искусством", - написала Мендель.

"Новый президент Украины впервые принял участие в престижной конференции по безопасности, к тому же, в условиях, о которых его предшественник Петр Порошенко в предыдущие годы мог только мечтать. Организаторы предоставили Зеленскому один из лучших временных промежутков - примерно в полдень в субботу, 15 февраля. Зеленский получил в Мюнхене отдельную дискуссию по Украине, чего еще не было никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами тем Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно вечером и нередко в опустевшей главном зале. В конце концов, дискуссию с Зеленским транслировал американский телеканал CNN, а вела ее известная ведущая Аманпур", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности напомнил о войне в Украине, продолжающейся уже почти шесть лет.

Он также возмутился по поводу плана завершения войны на Донбассе, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили. Так называемый план "завершения войны на Донбассе" состоял из 12 пунктов. Помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагалось создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине".

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