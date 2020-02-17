На должности прокуроров САП претендует 650 кандидатов

Это более полсотни претендентов на одну должность.

В нынешнем конкурсе на 11 должностей прокуроров в Специализированной антикоррупционной прокуратуре участвуют 650 кандидатов. Об этом на фейсбуке сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"В этом году за 11 должностей прокуроров САП будут соревноваться 650 кандидатов. Простой математический подсчет показывает, что это 59 претендентов на одну должность. На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалась от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на место соответственно)", - написал он.

По его данным, свои документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилось почти вдвое (50 против 111).

При этом Холодницкий подчеркнул, что служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью.

В частности, по его словам, 375 кандидатов - работники прокуратуры; 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций; 17 - работники юридических учебных заведений; 11 - работники судов.

Кроме того, изменить свою карьеру намерены 68 следователей различных органов. Поддерживать публичное обвинение в суде по делам топ-коррупции хотят: 38 детективов НАБУ, 11 следователей Нацполиции, 10 – из ГБР, 6 - налоговиков, 3 - следственных органов безопасности.

Напомним, прием документов на должности прокуроров САП начался 3 февраля и продолжался до 15 февраля.

В феврале также сообщалось, что Холодницкий ожидает, что к 2021 году Высший антикоррупционный суд вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП. Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.