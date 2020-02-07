Холодницкий ожидает от Антикоррупционного суда 100 приговоров до 2021 года

За прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ожидает, что до 2021 году Высший антикоррупционный суд вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП.

Об этом он заявил на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником.

Холодницкий также сообщил, что за прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора. Однако, после начала работы ВАКС в сентябре 2019 года, по его мнению количество приговоров увеличится.

Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.

Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу. 30 октября ВАКС вынес первый обвинительный приговор - экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Посунся оштрафовали на 51 тыс. гривен за декларирование недостоверной информации.