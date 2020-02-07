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Холодницкий ожидает от Антикоррупционного суда 100 приговоров до 2021 года

За прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора.

Холодницкий ожидает от Антикоррупционного суда 100 приговоров до 2021 года
Фото: скрин

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ожидает, что до 2021 году Высший антикоррупционный суд вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП.

Об этом он заявил на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником.

Холодницкий также сообщил, что за прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора. Однако, после начала работы ВАКС в сентябре 2019 года, по его мнению количество приговоров увеличится.

Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.

Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу. 30 октября ВАКС вынес первый обвинительный приговор - экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Посунся оштрафовали на 51 тыс. гривен за декларирование недостоверной информации.

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