Законопроект о дезинформации будет обсуждаться еще два месяца

Бородянский уверен, что закон не будет использоваться для ущемления свободы слова.

Законопроект о противодействии дезинформации будет обсуждаться еще минимум два месяца. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает "Укринформ".

"Мы продолжаем обсуждение, это является не законом, а законопроектом, он не зарегистрирован в Раде. Он специально вынесен для обсуждения с громадой, для того, чтобы сделать этот закон совершенным, для того, чтобы он защищал информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова. Поэтому продолжаем обсуждение, оно будет продолжаться около 2 месяцев, весь февраль и март", - сказал Бородянский.

Он также сообщил, что уже была первая сессия обсуждения, сейчас будут проводиться экспертные группы, будет еще вторая сессия, а потом еще одно обсуждение.

Министр подчеркнул, что обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы все понимали, как работают нормы закона.

«Уже существуют мифы об этом законопроекте, уже существует дезинформация о нем. Все это надо отработать, чтобы вся громада поняла, как это работает», - добавил Бородянский.

Напомним, в начале ноября Бородянский заявил, что намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией.

15 ноября Минкультуры презентовало проект закона "о противодействии дезинформации". Журналистов и редакторов украинских СМИ собрали на обсуждение ключевых пунктов.

В министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность.

Ряд неправительственных организаций о свободе СМИ, ассоциации журналистов и депутаты критиковали документ из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ. В том числе и Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал законопроект о дезинформации серьезной атакой на свободу слова.

Крое того, против законопроекта выступили члены комитета Рады по гуманитарной и информационной политике от фракции "Слуга народа".