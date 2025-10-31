Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Наступного тижня може відбутися перше читання законопроєкту зі змінами до нового Цивільного кодексу щодо медіа

«Робота з медіаюристами триває, щоб напрацювати збалансований текст до другого читання», - запевнив голова профільного комітету Ярослав Юрчишин.

Наступного тижня може відбутися перше читання законопроєкту зі змінами до нового Цивільного кодексу щодо медіа
засідання щодо правок до законопроекту, який вносить зміни до Цивільного кодексу
Фото: Telegram/Ярослав Юрчишин

Перше читання законопроєкту, що вносить зміни до Цивільного кодексу, може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин («Голос»).

31 жовтня відбулося ще одне засідання щодо правок.

«Стратегічно погодили, що подібні зміни, за бажання ініціаторів, перед реєстрацією варто виставляти на публічне обговорення. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що проекти щодо інших книг Цивільного кодексу скоро будуть на обговоренні. Голова парламенту пропонуватиме в рішенні комітету зазначити ті положення, які потребують вдосконалення між першим та другим читанням щодо законопроекту №14057», - розповів Юрчищин.

Він додав, що наразі триває робота з медіаюристами, щоб напрацювати «збалансований текст до другого читання». 

«Проект в цілому може бути прийнятий в кінці цього або на початку наступного року. Діалог із ГО та медіаюристами буде продовжуватися. Він уже показує свою ефективність», - зауважив нардеп.

  • Як відомо, 21 вересня у Раді зареєстрували законопроєкти №14056 і №14057.
  • Після реєстрації законопроєкту № 14057 про зміни до Цивільного кодексу спалахнула хвиля критики від медіа та правозахисників через норми, які прямо обмежують свободу слова.
  • Зокрема, Інститут масової інформації вважає, що законопроєкт №14057 розширює можливість “попередньої цензури”. Це означає, що депутати хочуть узаконити можливість заборонити публікацію ще до виходу в світ (у тому числі в онлайн-медіа, соціальних мережах і інших веб-ресурсах), передає «Детектор медіа». 
  • Депутати також виступають за блокування доступу до матеріалу (наприклад, блокування сторінки онлайн-медіа) і це може призвести до надмірного тиску на медіа задля видалення контенту, а також до росту самоцензури і зловживань судовими процесами з боку посадовців чи корпорацій. 
  • Інший проблемний момент документа - розширення права на спростування та права на відповідь у медіа. Це означає, що будь-яка згадка в ЗМІ про особу означає що ця особа має право на відповідь, якщо на думку особи, в публікації порушено її “особисті права”. При цьому людину можуть не назвати прямо.
  • Проєкт журналістських розслідувань Bihus.info заявив, що законопроєкт посилює юридичну відповідальність за критичні публікації та може поставити під ризик саме існування журналістських розслідувань. 
  • Також журналісти звернули увагу, що у законопроєкті пропонують автоматично визнавати недостовірною інформацію, що не закріплена у судовому вироку, а також дозволити карати за суб’єктивну думку.
