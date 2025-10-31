Наступного тижня може відбутися перше читання законопроєкту зі змінами до нового Цивільного кодексу щодо медіа

«Робота з медіаюристами триває, щоб напрацювати збалансований текст до другого читання», - запевнив голова профільного комітету Ярослав Юрчишин.

засідання щодо правок до законопроекту, який вносить зміни до Цивільного кодексу

Перше читання законопроєкту, що вносить зміни до Цивільного кодексу, може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин («Голос»).

31 жовтня відбулося ще одне засідання щодо правок.

«Стратегічно погодили, що подібні зміни, за бажання ініціаторів, перед реєстрацією варто виставляти на публічне обговорення. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що проекти щодо інших книг Цивільного кодексу скоро будуть на обговоренні. Голова парламенту пропонуватиме в рішенні комітету зазначити ті положення, які потребують вдосконалення між першим та другим читанням щодо законопроекту №14057», - розповів Юрчищин.

Він додав, що наразі триває робота з медіаюристами, щоб напрацювати «збалансований текст до другого читання».

«Проект в цілому може бути прийнятий в кінці цього або на початку наступного року. Діалог із ГО та медіаюристами буде продовжуватися. Він уже показує свою ефективність», - зауважив нардеп.