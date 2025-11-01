Через російський обстріл на Херсонщині постраждав цивільний

40-річний мешканець селища Білозерка на Херсонщині звернувся по меддопомогу через травми унаслідок російського обстрілу.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"По меддопомогу звернувся житель Білозерки, котрий вчора потрапив під російський обстріл. У 40-річного чоловіка — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, контузія, а також забій спини і руки", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові будинки. Через обстріли двоє людей загинули, ще 22 — поранені.