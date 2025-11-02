Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Україну балістичними ракетами і 79 ударними дронами

Сили ППО знищили 67 ворожих безпілотників.

РФ атакувала Україну балістичними ракетами і 79 ударними дронами
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 2 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у повітряних силах.
