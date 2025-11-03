На фронті пройшло понад 160 боїв, майже половина з них – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійські засоби противника.

Розпочалася 1349-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксували 162 боєзіткнення.

Як розповіли у Генштабі, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Борова, Циркуни Харківської області; Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області; Садове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.