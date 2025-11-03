«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запорізькій області подовжили комендантську годину в кількох громадах

Зміни стосуються Кушугумської громади та підконтрольних територій Василівського та Пологівського районів.

У Запорізькій області подовжили комендантську годину в кількох громадах
Фото: НПУ

У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години в окремих громадах. Таке рішення ухвалила Рада оборони області на прохання військових.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Відтепер у Кушугумській громаді Запорізького району, а також на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00.

На решті території Запорізького району обмеження залишаються без змін — з 00:00 до 05:00.

Рішення ухвалено задля підвищення безпеки мешканців та покращення умов роботи сил оборони.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies