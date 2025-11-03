У Запорізькій області подовжили комендантську годину в кількох громадах

Зміни стосуються Кушугумської громади та підконтрольних територій Василівського та Пологівського районів.

У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години в окремих громадах. Таке рішення ухвалила Рада оборони області на прохання військових.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Відтепер у Кушугумській громаді Запорізького району, а також на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00.

На решті території Запорізького району обмеження залишаються без змін — з 00:00 до 05:00.

Рішення ухвалено задля підвищення безпеки мешканців та покращення умов роботи сил оборони.