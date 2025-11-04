В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Суспільство Війна

Рада підтримала за основу надання посвідки на проживання іноземцям у разі укладення контракту зі ЗСУ

Така посвідка є важливою для отримання доступу до медичного забезпечення, соціальних та адміністративних послуг.

Рада підтримала за основу надання посвідки на проживання іноземцям у разі укладення контракту зі ЗСУ
ілюстративне фото
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 14052 щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Як зазначає пресслужба парламенту, законопроєкт передбачає надання їм посвідки на тимчасове проживання у разі укладення контракту про проходження військової служби в Україні. 

Отримання посвідки є важливим питанням для цих категорій захисників України, зокрема, для отримання доступу до медичного забезпечення, соціальних та адміністративних послуг.
