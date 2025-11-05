Міноборони: військові замовлятимуть РЕБ через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

Військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, передає Міноборони України.

Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн.

Раніше Агенція оборонних закупівель уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми Армія Дронів Бонус, яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.