Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Міноборони: військові замовлятимуть РЕБ через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

Міноборони: військові замовлятимуть РЕБ через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
Фото: Міноборони

Військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, передає Міноборони України.  

Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн.

Раніше Агенція оборонних закупівель уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми Армія Дронів Бонус, яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.
