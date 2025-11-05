Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ССО за допомогою повстанців уразили машину для "Іскандер" та елементи ППО в Курській області

Провести ураження допоміг рух "Черная Искра".

ССО за допомогою повстанців уразили машину для "Іскандер" та елементи ППО в Курській області
Ілюстративне фото
Фото: ССО в Telegram

Сили спеціальних операцій у ніч на 4 листопада атакували в Курській області транспортно-заряджальну машину для ОТРК “Іскандер” та радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”. Ураження провели спільно з повстанським рухом “Черная Искра”.

Машину для “Іскандера” атакували біля села Овсяннікове, повідомили в ССО. Її ворог використовував для транспортування, заряджання і підготовки ракет для пуску.

А РЛС допомагала ворогу в супроводі і наведенні повітряних цілей. 

“Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування”, – повідомили військові.
﻿
