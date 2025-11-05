ССО за допомогою повстанців уразили машину для "Іскандер" та елементи ППО в Курській області

Сили спеціальних операцій у ніч на 4 листопада атакували в Курській області транспортно-заряджальну машину для ОТРК “Іскандер” та радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”. Ураження провели спільно з повстанським рухом “Черная Искра”.

Машину для “Іскандера” атакували біля села Овсяннікове, повідомили в ССО. Її ворог використовував для транспортування, заряджання і підготовки ракет для пуску.

А РЛС допомагала ворогу в супроводі і наведенні повітряних цілей.

“Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування”, – повідомили військові.