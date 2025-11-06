Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, поранені люди

Від ворожих атак постраждали 22 населені пункти. 

Росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, поранені люди
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 22 населені пункти Херсонщини. У області поранені двоє людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Осокорівка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Інгулець, Зеленівка, Високе, Бургунка, Веселе, Іванівка, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 3 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили приватні автомобілі та спецтехніку.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 7 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 
