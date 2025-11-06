Росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, поранені люди

Упродовж доби російські війська атакували 22 населені пункти Херсонщини. У області поранені двоє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Осокорівка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Інгулець, Зеленівка, Високе, Бургунка, Веселе, Іванівка, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі та спецтехніку.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.